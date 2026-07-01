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Michel Rocard : quels héritages pour la politique française ?

par Matthieu Cabanis, Docteur en Histoire politique contemporaine, Université Bordeaux Montaigne
Le 2 juillet 2016 disparaissait Michel Rocard. Le décès du héraut de la « deuxième gauche » a clos un chapitre de l’histoire du socialisme français. Que subsiste-t-il du rocardisme dans le paysage actuel ?La Conversation


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