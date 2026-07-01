Prendre davantage en compte les femmes dans les essais cliniques et le développement des innovations thérapeutiques
par Clotilde Coron, Professeure des universités en Sciences de gestion à la Faculté Jean Monnet, Université Paris-Saclay
Sandra Charreire Petit, Professeur de management, Université Paris-Saclay
Même si les femmes restent sous-représentées dans les essais, notamment pour développer des innovations thérapeutiques, leur inclusion est en hausse. Avec quels bénéfices pour leur santé ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 1er juillet 2026