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Observatoire des droits humains

Prendre davantage en compte les femmes dans les essais cliniques et le développement des innovations thérapeutiques

par Clotilde Coron, Professeure des universités en Sciences de gestion à la Faculté Jean Monnet, Université Paris-Saclay
Sandra Charreire Petit, Professeur de management, Université Paris-Saclay
Même si les femmes restent sous-représentées dans les essais, notamment pour développer des innovations thérapeutiques, leur inclusion est en hausse. Avec quels bénéfices pour leur santé ?La Conversation


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