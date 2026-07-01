Décapitaliser le savoir scientifique et le rendre accessible à tous : des solutions existent
par Frédéric Schmidt, Professeur, Planétologie, Université Paris-Saclay
Camille Thomas, Chercheur en géologie, University of Bern
Romain Vaucher, Senior Lecturer in Sedimentology, James Cook University
Publier et accéder à des articles scientifiques coûte très cher aux organismes de recherche. Découvrez des exemples concrets de publications qui allient gratuité, exigence et rigueur.
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- mercredi 1er juillet 2026