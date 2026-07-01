Chine. Une nouvelle loi sur l’« unité ethnique » vise à renforcer l’assimilation de groupes minoritaires

par Amnesty International

En réponse à l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi relative à l’« unité ethnique » le 1er juillet, Sarah Brooks, directrice régionale adjointe à Amnesty International, a déclaré : « Les autorités chinoises sont tenues, en vertu de leurs obligations relatives aux droits humains, de protéger les minorités et leurs cultures, mais cette loi prévoit le contraire. Au lieu […] The post Chine. Une nouvelle loi sur l’« unité ethnique » vise à renforcer l’assimilation de groupes minoritaires appeared first on Amnesty International. ]]>



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