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La Fayette a aidé les Américains à renverser le cours de la guerre d’indépendance – et à forger un sentiment d’identité nationale

par Matthew Smith, Visiting Assistant Professor of History, Miami University
Accueilli comme un héros de retour au pays, le marquis de La Fayette effectua une grande tournée aux États-Unis en 1824-1825, juste avant le 50ᵉ anniversaire de l’indépendance.La Conversation


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