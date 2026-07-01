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Observatoire des droits humains

« Juneteenth Independence Day » : le long combat des Afro-Américains pour l’accès à l’éducation après l’abolition de l’esclavage

par Rodney Coates, Professor of Critical Race and Ethnic Studies, Miami University
Contraction des mots « June » (juin) et « nineteenth » (dix-neuvième), le Juneteenth, qui marque l’émancipation des esclaves, est devenu un jour férié en 2021 aux États-Unis.La Conversation


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