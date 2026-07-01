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Comment vit-on en Russie et en Ukraine, quatre ans après le début de la guerre ?

par Grégory Rayko, Chef de rubrique International, The Conversation
Laurent Bainier, Directeur de la rédaction The Conversation France, The Conversation
Quatre ans après le début de la guerre, comment vit-on en Ukraine et en Russie ? Dans La Grande Conversation, la spécialiste Anna Colin Lebedev, maîtresse de conférences à l’Université Paris-Nanterre, éclaire ces réalités.La Conversation


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