Au Venezuela, après les séismes, la menace d’une catastrophe sanitaire

Six jours après les deux violents séismes qui ont frappé le nord du Venezuela, les opérations de sauvetage se poursuivent, tandis qu’une autre urgence passe au premier plan : empêcher qu’une catastrophe sanitaire ne succède au désastre. Les Nations Unies alertent sur l’effondrement des services essentiels, la saturation des hôpitaux et le risque croissant de propagation de maladies infectieuses.



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