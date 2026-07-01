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La canicule en Europe met les transports à rude épreuve

Alors que les responsables européens des transports tentent de limiter les effets de la chaleur extrême — déformation des rails et soulèvement des chaussées — un rapport de l’ONU publié mardi alerte sur une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes dans les décennies à venir en Europe, en Asie centrale et en Amérique du Nord.


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© Nations Unies -
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