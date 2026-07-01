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Détroit d’Ormuz : la réouverture ne suffira pas à effacer les séquelles de la guerre

Le trafic maritime reprend progressivement dans le détroit d’Ormuz. Les pétroliers sillonnent de nouveau cette artère cruciale pour l’économie mondiale, les cours du pétrole refluent et les marchés financiers respirent. Mais pour les pays les plus vulnérables, la crise est loin d'être terminée.


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© Nations Unies -
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