L’UNRWA au bord du gouffre : Guterres appelle à un soutien « maintenant »

Face à une crise financière qui menace la survie de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a lancé mardi un appel pressant aux États membres pour maintenir à flot cette agence « indispensable » à des millions de réfugiés palestiniens.



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