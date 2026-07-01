L’IA s’impose chez les enfants : l’UNICEF réclame davantage de protections

Au moins 20 millions d’enfants utilisent déjà des outils d’intelligence artificielle, selon une nouvelle étude de l’UNICEF. Mais tandis que leur adoption de cette technologie progresse à un rythme trois fois supérieur à celui des adultes, les mécanismes de protection censés les encadrer peinent à suivre, alerte l’agence des Nations Unies pour la protection de l’enfance.



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