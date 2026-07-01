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Ebola en RDC : une crise qui menace d’aggraver la pauvreté

L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) dépasse largement le cadre d’une urgence sanitaire et risque de provoquer un choc économique et social majeur, alerte un nouveau rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) publié mardi.


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