Intelligence artificielle générative et recherche académique : comment préserver éthique et intégrité scientifique
par Nathalie Guichard, Professeur des Universités, Université Paris-Saclay
Agnès Helme-Guizon, Professeure des Universités, Marketing social, Grenoble IAE Graduate School of Management
Anne-Sophie Cases, Professeur, laboratoire MRM Université de Montpellier, Université de Montpellier
Christelle Aubert Hassouni, Lecturer and researcher, specialist in consumer privacy issues, ESCP Business School
Jean-François Toti, Maître de conférences Sciences de Gestion - Marketing, Université de Lille
Pour les scientifiques, l’intelligence artificielle générative peut apparaître comme une option pour gagner du temps et augmenter leur productivité, mais ce n’est pas sans risques.
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- mardi 30 juin 2026