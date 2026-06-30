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Observatoire des droits humains

Plaidoyer pour une diplomatie scientifique canadienne unifiée et efficace

par Stéphane Dion, Diplomate en résidence, Université de Montréal
Le Canada a besoin d’une diplomatie scientifique efficace, basée sur une approche unifiée, mettant ensemble les gouvernements, les ambassades, les entreprises et les universités.La Conversation


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