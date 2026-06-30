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Observatoire des droits humains

Le droit d’association : un fondement de notre démocratie aujourd’hui fragilisé

par Timothée Duverger, Responsable de la Chaire TerrESS de Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Bordeaux
Le droit de s’associer est le résultat de près d’un siècle de luttes sociales. Or, les associations, qui ont structuré la société française, sont aujourd’hui en danger.La Conversation


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