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Canicule : pourquoi le vrai coût des coupures d’électricité n’apparaît dans aucun chiffre officiel

par Jean-Baptiste Vaujour, Senior Professor of Practice - Directeur du Master in Strategy & Consulting - Energy Economist, EM Lyon Business School
Combien coûte les coupures d'électricité provoquées par les canicules ? Ce chiffre reste absent des données officielles. Or si cette donnée n'existe pas, notre système semble voué à subir plutôt qu'à anticiper.La Conversation


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