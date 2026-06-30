Le Viêt Nam a franchi le cap des 100 millions d’habitants. Et demain ?
par Gilles Pison, Anthropologue et démographe, professeur émérite, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN); Ined (Institut national d'études démographiques)
Catherine Scornet, maître de conférences au département de sociologie, Aix-Marseille Université (AMU); Institut de recherche pour le développement (IRD)
La hausse de la population devrait ralentir dans les prochaines décennies, et une baisse pourrait survenir dans la seconde moitié du siècle.
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- mardi 30 juin 2026