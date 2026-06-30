L’UE devrait interdire le commerce avec les colonies israéliennes en tant qu’obligation, et non « option »

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des soldats israéliens bloquaient une route en direction du village de Halhul, près d'Hébron en Cisjordanie occupée, empêchant des agriculteurs palestiniens d'accéder à leurs terres, le 20 novembre 2025. © 2025 Mosab Shawer/Middle East Images/AFP via Getty Images L’obligation de l’Union européenne d’interdire le commerce avec les colonies israéliennes illégales ne fait pas de doute. Mais la volonté de ses dirigeants de s’y conformer est remise en question depuis longtemps.Suite à la pression croissante exercée par des organisations de la société civile,…



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