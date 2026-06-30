Arabie saoudite. Des personnes voyageant en Arabie saoudite emprisonnées en raison de publications sur les médias sociaux

par Amnesty International

Les personnes qui se rendent en Arabie saoudite, notamment pour le tourisme ou pour des pèlerinages religieux tels que le Hadj et l’Omra, risquent d’être placées en détention, de faire l’objet de procès iniques et d’être condamnées à de longues peines d’emprisonnement en raison de leurs activités sur les médias sociaux, y compris pour des publications […] The post Arabie saoudite. Des personnes voyageant en Arabie saoudite emprisonnées en raison de publications sur les médias sociaux appeared first on Amnesty International. ]]>



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