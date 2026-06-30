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Observatoire des droits humains

Argent, nourriture et survie : les motivations du sexe tarifé chez les jeunes mères dans trois pays africains

par Anthony Idowu Ajayi, Research Scientist, African Population and Health Research Center
Beryl Nyatuga Machoka, Researcher, African Population and Health Research Center
Caroline W. Kabiru, Senior Research Scientist, African Population and Health Research Center
Les programmes visant à lutter contre la prostitution doivent être adaptés à chaque contexte. Les facteurs déterminants varient d’un pays à l’autre.La Conversation


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