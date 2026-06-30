Ukraine : l’ONU alerte sur le risque d’une escalade régionale

Face à l’intensification de la guerre en Ukraine et à la multiplication des incidents impliquant des drones, l’ONU a appelé lundi à une désescalade immédiate, avertissant que le conflit fait peser des risques croissants sur la sécurité régionale et internationale.



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