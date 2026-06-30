Le conflit au Moyen-Orient fait payer le prix fort aux pays en développement

Après un nouveau weekend de tensions dans le golfe Persique entre les États-Unis et l'Iran, la reprise des efforts diplomatiques ce lundi a apaisé les craintes immédiates d'une escalade, mais les ondes de choc économiques pèsent lourdement sur certains des pays les plus pauvres de la planète.



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