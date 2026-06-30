Venezuela : alors que le bilan s'alourdit, l’ONU intensifie sa réponse

Les pelleteuses continuent de déplacer les montagnes de gravats. Des survivants sont toujours retrouvés sous les décombres. Mais cinq jours après les violents séismes qui ont frappé le nord du Venezuela, les Nations Unies commencent déjà à préparer une reconstruction qui s'annonce longue et complexe.



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