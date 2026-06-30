Québec solidaire propose un « bouclier anti-spéculation » pour protéger les locataires

Montréal, le 29 juin 2026 – À l’approche du 1er juillet,, étaient ce matin dans la circonscription de Mercier en compagnie d’une locataire victime d’un spéculateur immobilier pour annoncer un « bouclier anti-spéculation » : 4 mesures simples et efficaces visant à enrayer la spéculation immobilière et protéger les locataires face à l’explosion des coûts des loyers.

Faits saillants :

Depuis 10 ans, le prix des loyers a augmenté de 70% à Montréal, de 75% à Québec et Gatineau, et de 90% à Sherbrooke.

Les prix sur le marché immobilier québécois ont aussi explosé, en hausse de 67% depuis 5 ans.

Une enquête de Radio-Canada du 17 juin dernier révélait qu’il y aurait actuellement plus de 25 000 logements vacants à Montréal, soit l’équivalent de tout le quartier Villeray.

« On est à la veille du 1er juillet et encore cette année, on va battre des records de demandes d’aide d’urgence. Des milliers de personnes risquent de se retrouver sans toit dans deux jours, parce qu’elles n’ont plus les moyens de se payer un logement avec leur salaire. Si les loyers ont autant augmenté depuis dix ans, c’est parce que des spéculateurs comme le propriétaire de Mathilde sont prêts à tout pour faire partir leurs locataires et augmenter les loyers en flèche. C’est dramatique. Il est temps d’avoir le courage de mettre au pas les spéculateurs immobiliers », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

Devant cette véritable crise de l’abordabilité, Québec solidaire a présenté une nouvelle mesure de son Plan Habitation pour régler la crise du logement : un Bouclier anti-spéculation.

Imposer 100% des gains en capital réalisés lors de la vente d’immeubles locatifs à revenus. Les propriétaires occupants bénéficieraient d’une exemption.

L’application de la taxe sur les logements vacants, facilitée par la création d’un registre national des baux.

Un gel des loyers à l’inflation pour empêcher les hausses abusives.

L’augmentation des amendes au TAL pour les propriétaires brimant les droits de leurs locataires, allant jusqu’à l’expropriation dans le cas des propriétaires multirécidivistes qui mettent en danger la santé ou la sécurité de leurs locataires.

Une locataire du Plateau lance un cri du coeur

Mathilde, une locataire du Plateau-Mont-Royal ayant sollicité le bureau de Mme Ghazal pour de l’aide, se bat depuis des années pour rester dans son appartement, malgré les tentatives de son propriétaire de la faire quitter par tous les moyens. Dans les dernières années, elle a subi des coupures d’eau, des travaux très tôt la fin de semaine pour réveiller les occupants, ainsi que des menaces de poursuites en diffamation. Mathilde est désormais la seule locataire qui habite dans son immeuble : tous les autres ont fini par quitter.

« Mon copain et moi avons le privilège d’être épaulés par Ruba et l’équipe de QS dans une longue épreuve pour conserver notre logement abordable. En avril 2025, nous avons appris la vente de notre immeuble et quelques jours plus tard, nous avons reçu un avis de travaux majeurs. Depuis, nous vivons un interminable cauchemar. À quelques jours du 1er juillet, j’ai une pensée pour tous les logements abordables que nous avons perdus et que nous continuons de perdre. Une pensée pour ceux et celles, qui, comme nous, seront forcés de quitter leur quartier. Parce que même si nous avons toujours un toit, aujourd’hui, nous n’avons plus de maison », a affirmé Mathilde, une locataire de Mercier victime d’un spéculateur immobilier.

« L’histoire de Mathilde est loin d’être un cas isolé : il y a plus de 25 000 logements vacants à Montréal. C’est la spéculation immobilière en action. On vide les logements pour revendre à plus gros prix, ou pour augmenter le loyer du prochain locataire. Le logement est devenu une manne économique pour les spéculateurs et les locataires en sont les premières victimes. Il est temps de serrer la vis aux propriétaires voyous comme celui de Mathilde », a déclaré Ruba Ghazal.

« La spéculation immobilière a nourri la crise du logement depuis des années en faisant exploser les prix des loyers. C’est ça, le bilan de la CAQ : huit ans de course à la spéculation immobilière, un marché de l’habitation en surchauffe et une crise de l’itinérance devenue une urgence humanitaire. Des locataires vulnérables qui se retrouvent à la rue, des jeunes familles doivent renoncer à leur projet d’acheter parce que le loyer est trop élevé, des étudiants doivent rester chez leurs parents parce que les loyers coûtent trop cher », a conclu Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion.