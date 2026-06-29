Voici comment l’art peut devenir un moteur d’autonomie et de lien social pour les aînés

par Virginie Manus, Doctorante en bioéthique - Département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, Université de Montréal

Bryn Williams-Jones, Professor of Bioethics and Director of the Department of Social and Preventive Medicine, École de santé publique, Université de Montréal