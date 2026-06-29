Voici comment l’art peut devenir un moteur d’autonomie et de lien social pour les aînés
par Virginie Manus, Doctorante en bioéthique - Département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, Université de Montréal
Bryn Williams-Jones, Professor of Bioethics and Director of the Department of Social and Preventive Medicine, École de santé publique, Université de Montréal
À la croisée de l’art et de la bioéthique, 80 aînés participent à des ateliers artistiques dans le cadre d’une recherche sur l’autonomie relationnelle.
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- lundi 29 juin 2026