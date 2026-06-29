Et si les Jeux olympiques étaient aussi un festival culturel et artistique ? Montréal 1976 l'a fait
par Florent Lefèvre, Stagiaire postdoctoral en histoire du sport, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Tegwen Gadais, Professor, Département des sciences de l'activité physique, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Les Jeux dépassent le sport : héritage de Pierre de Coubertin, Montréal 1976 en fait une vitrine culturelle et politique sans précédent.
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- lundi 29 juin 2026