Et si les Jeux olympiques étaient aussi un festival culturel et artistique ? Montréal 1976 l'a fait

par Florent Lefèvre, Stagiaire postdoctoral en histoire du sport, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Tegwen Gadais, Professor, Département des sciences de l'activité physique, Université du Québec à Montréal (UQAM)