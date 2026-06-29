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Observatoire des droits humains

Hong Kong : Pékin renforce son contrôle sur la société

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un fourgon pénitentiaire transportant l’ex-patron de presse et activiste pro-démocratie Jimmy Lai quittait le Tribunal de première instance de West Kowloon à Hong Kong, le 9 février 2026, peu après sa condamnation à 20 ans de prison. © 2026 Vernon Yuen/Nexpher/Sipa via AP Photo (Tokyo, 29 juin 2026) – Six ans après l’imposition par la Chine d’une loi draconienne sur la sécurité nationale à Hong Kong, Pékin a restructuré la gouvernance de cette ville afin que les autorités rendent des comptes à la direction du Parti communiste chinois plutôt qu’à la population de Hong…


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© Human Rights Watch -
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