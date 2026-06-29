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Observatoire des droits humains

Suède. Le Comité européen des droits sociaux demande la fin du système de santé à deux vitesses

par Amnesty International
Amnesty International appelle le gouvernement suédois à modifier sans attendre la législation afin de préciser que tous les citoyen·ne·s de l’Union européenne présents sur le territoire, indépendamment de la durée de leur séjour et qu’ils bénéficient ou non d’une couverture santé dans leur pays d’origine, ont droit à des soins de santé et à des […] The post Suède. Le Comité européen des droits sociaux demande la fin du système de santé à deux vitesses appeared first on Amnesty International. ]]>


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