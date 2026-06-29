Au Venezuela, la fenêtre pour secourir les survivants se referme

Cinq jours après le double séisme qui a frappé le nord du Venezuela, les secours continuent de fouiller les amas de béton dans l'espoir de retrouver des survivants. Mais à mesure que les heures passent, les opérations de sauvetage cèdent progressivement la place à une autre mission. Permettre à des milliers de familles de retrouver les corps de leurs proches.



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