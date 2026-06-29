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En Cisjordanie, l'ONU voit l'occupation israélienne franchir un nouveau cap

Pendant que l'attention du monde reste rivée sur les ruines de Gaza, un autre basculement se joue, plus discrètement, en Cisjordanie. Au-delà de l’expansion des colonies et des opérations militaires israéliennes, l’occupation s'ancre de plus en plus dans les procédures administratives, l'aménagement du territoire et la réorganisation des institutions.


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© Nations Unies -
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