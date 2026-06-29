« Le terrorisme évolue, nous devons évoluer avec lui », affirme Guterres

Face à un terrorisme qui évolue avec les crises mondiales et les nouvelles technologies, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé lundi les États membres à renforcer leur coopération et à placer la prévention, les droits humains et l’action collective au cœur de la réponse internationale.



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