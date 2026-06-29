Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Un journaliste arrêté par la police cambodgienne pour ses reportages sur des centres d'escroquerie en ligne

par Gwladys Jones
« L'arrestation et les poursuites engagées contre ce journaliste est encore un nouvel incident qui démontre la tendance du gouvernement à faire taire les journalistes par l'usage abusif du droit pénal ».


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La République centrafricaine devient le dernier « pays tiers » pour des personnes expulsées des États-Unis
~ Petits-enfants d’immigrés : du diplôme à l’emploi, le modèle républicain tient-il ses promesses ?
~ Produire de grandes cultures en agroécologie de manière rentable, c’est possible
~ Maximiser les bénéfices ou minimiser le gaspillage ? Le vrai casse-tête de vos commerçants pendant les soldes
~ Loi de finances 2026 : quels risques autour des prévisions de dette publique ?
~ Sahel : pourquoi les massacres de civils par les forces officielles sont en recul
~ Peut-on faire du sport en été quand il fait chaud ? Oui, mais pas n’importe comment
~ Condamnations pour crime de guerre en RD Congo dans l’affaire du meurtre des experts de l’ONU
~ Tunisie. La condamnation à 25 ans de prison prononcée contre Sihem Bensedrine, défenseure des droits humains de renom, est une injustice criante
~ La hausse des arrêts maladie est-elle la conséquence d’un problème de management ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter