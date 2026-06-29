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La République centrafricaine devient le dernier « pays tiers » pour des personnes expulsées des États-Unis

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une rue de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. © 2016 Reuters Le 12 juin, la République centrafricaine a accueilli 18 hommes et femmes de différentes nationalités expulsés des États-Unis, malgré sa fragilité en tant que pays qui se remet de décennies de conflit et traverse une crise humanitaire prolongée.Parmi les nouveaux arrivants figuraient des personnes originaires d’Afghanistan, d’Iran, d’Irak, de Jordanie, de Turquie, d’Arménie, de Géorgie, du Kirghizistan, du Cameroun, d’Égypte et de Tunisie, qui bénéficiaient toutes des protections…


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© Human Rights Watch -
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