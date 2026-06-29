Produire de grandes cultures en agroécologie de manière rentable, c’est possible
par Lucie Zgainski, Ingénieur de recherche, Inrae
Marie-Noël Mistou, Ingénieur de Recherche, Inrae
Michel Bertrand, Ingénieur de Recherche, Inrae
Muriel Valantin Morison, Directrice de recherche - agroécologue, Inrae
Depuis vingt-cinq ans, l’Inrae teste en conditions réelles des alternatives à l’agriculture conventionnelle sur huit hectares à Versailles. Une expérience riche d’enseignements.
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- lundi 29 juin 2026