Loi de finances 2026 : quels risques autour des prévisions de dette publique ?

par Fabien Tripier, Professeur d'économie, Université Paris Dauphine – PSL

François Langot, Professeur d'économie, Directeur adjoint de l'i-MIP (PSE-CEPREMAP), Le Mans Université

Jean-Olivier Hairault, Professeur d'économie et Directeur Scientifique de l'Observatoire Macro du Cepremap, Paris School of Economics – École d'économie de Paris

Jocelyn Maillard, Economiste à l’Observatoire de Macroéconomie, Cepremap