Loi de finances 2026 : quels risques autour des prévisions de dette publique ?
par Fabien Tripier, Professeur d'économie, Université Paris Dauphine – PSL
François Langot, Professeur d'économie, Directeur adjoint de l'i-MIP (PSE-CEPREMAP), Le Mans Université
Jean-Olivier Hairault, Professeur d'économie et Directeur Scientifique de l'Observatoire Macro du Cepremap, Paris School of Economics – École d'économie de Paris
Jocelyn Maillard, Economiste à l’Observatoire de Macroéconomie, Cepremap
Le budget 2026 repose sur des hypothèses macroéconomiques fortes. Que se passera-t-il si la réalité s’en écarte ? La dette française restera-t-elle alors soutenable ?
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- lundi 29 juin 2026