Condamnations pour crime de guerre en RD Congo dans l’affaire du meurtre des experts de l’ONU

par Human Rights Watch

Click to expand Image Zaida Catalán et Michael Sharp. © 2017 Instagram/Zaida Catalán ; John Sharp La Haute Cour militaire de la République démocratique du Congo, siégeant à Kinshasa, la capitale, a condamné en appel le colonel de l’armée congolaise Jean de Dieu Mambweni pour le crime de guerre de meurtre, pour avoir orchestré les assassinats de Zaida Catalán et Michael J. Sharp. Ces deux experts des Nations Unies ont été enlevés et exécutés en mars 2017, alors qu’ils enquêtaient sur des massacres dans la province du Kasaï‑Central.Le verdict, annoncé le 5 juin, met fin à…



Lire l'article complet