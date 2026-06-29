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Observatoire des droits humains

Tunisie. La condamnation à 25 ans de prison prononcée contre Sihem Bensedrine, défenseure des droits humains de renom, est une injustice criante

par Amnesty International
En réaction à l’information selon laquelle un tribunal tunisien a condamné Sihem Bensedrine à 25 ans de prison, après l’avoir déclarée coupable sur la base de fausses accusations en relation avec sa fonction de présidente de l’Instance vérité et dignité (IVD), Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « Cette décision est une véritable parodie de […] The post Tunisie. La condamnation à 25 ans de prison prononcée contre Sihem Bensedrine, défenseure des droits humains de renom, est une injustice criante appeared first on Amnesty International. ]]>


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