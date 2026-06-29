Les sciences de gestion, une discipline « jouvence » ?
par Jérôme Lamy, Directeur de recherche au CNRS (historien et sociologue des sciences), Observatoire de Paris
Philippe Schäfer, Professeur associé en sciences de gestion, Excelia
Vincent Helfrich, Professeur, ESSCA School of Management
La gestion comme discipline a multiplié les formes d’investissement scientifique. D’où l’impression qui peut prévaloir d’une grande hétérogénéité et la difficulté à imposer une identité commune.
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- lundi 29 juin 2026