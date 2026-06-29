C’est qui le patron ?! : comment la co-création permet de convaincre les consommateurs de payer un « prix juste »
par Faten Malek, Associate professor, ESSCA School of Management
Arabella David Ignatieff, Enseignante chercheuse marketing, ESC Amiens
Norchene Ben Dahmane Mouelhi, Marketing, ESCE International Business School
Olivier Braun, ICN Business School
La marque C’est qui le patron associe de façon originale ses clients. Décryptage de la stratégie suivie : est-elle transposable avec succès à d’autres entreprises ?
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- lundi 29 juin 2026