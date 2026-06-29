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Observatoire des droits humains

Peut-on mesurer l’invisible ? Comment naissent les indicateurs qui guident nos décisions ?

par Florence Jeannot, Full Professor in Marketing, INSEEC Grande École
Guy Parmentier, Professeur des universités à Grenoble IAE, Grenoble IAE Graduate School of Management
Romain Rampa, Professeur Adjoint, École de technologie supérieure (ÉTS)
Préalable à l’action, la construction d’indicateurs doit répondre à certaines règles. C’est d’autant plus nécessaire pour certains concepts abstraits. Illustration avec la créativité.La Conversation


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