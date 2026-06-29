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Observatoire des droits humains

Les savoirs des communautés rurales d’Afrique de l’Est, ressource négligée pour l’adaptation climatique

par Sougueh Cheik, Docteur en sciences de l’environnement (sciences du sol) et chercheur au Centre d'Étude et de Recherche de Djibouti (CERD), Institut de recherche pour le développement (IRD)
Abdourahman Daher, chercheur, Centre d'Études et de Recherche de Djibout (CERD)
David Williamson, Environmental geoscientist
Jalludin Mohamed, chercheur, Centre d'Études et de Recherche de Djibout (CERD)
Oumarou MALAM ISSA, chercheur
Pour les pays les plus exposés aux chocs climatiques et les moins responsables des émissions, il n’y a pas d’adaptation durable sans souveraineté du savoir.La Conversation


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