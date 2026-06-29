Les savoirs des communautés rurales d’Afrique de l’Est, ressource négligée pour l’adaptation climatique

par Sougueh Cheik, Docteur en sciences de l’environnement (sciences du sol) et chercheur au Centre d'Étude et de Recherche de Djibouti (CERD), Institut de recherche pour le développement (IRD)

Abdourahman Daher, chercheur, Centre d'Études et de Recherche de Djibout (CERD)

David Williamson, Environmental geoscientist

Jalludin Mohamed, chercheur, Centre d'Études et de Recherche de Djibout (CERD)

Oumarou MALAM ISSA, chercheur