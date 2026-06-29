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Mali : De graves abus commis dans un contexte de reprise des combats

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une colonne de fumée noire s'élève au-dessus de bâtiments à Bamako le 26 avril 2026. © 2026 AFP via Getty Images (Nairobi) – Les groupes armés islamistes ainsi que les forces armées maliennes et leurs alliés ont commis de graves abus contre des civils depuis l’intensification des combats au Mali en avril 2026, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.Le 25 avril, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM ou Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM) lié à Al-Qaïda a mené des attaques coordonnées à travers le Mali. Le GSIM s’est associé aux combattants…


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© Human Rights Watch -
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