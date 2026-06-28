Lutte contre les noyades : la sécurité de la baignade est une affaire de famille
par Jeoffrey Dehez, Chargé de recherche en économie des loisirs et environnement, Inrae
Bruno Castelle, Directeur de Recherche CNRS, Université de Bordeaux
Sandrine Lyser, Ingénieure d’études en statistique, Inrae
Les adolescents sont très exposés au risque de noyade. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ils demeurent sensibles aux arguments de leurs parents, qui ont donc un rôle important à jouer en matière de prévention.
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- dimanche 28 juin 2026