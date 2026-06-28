Lutte contre les noyades : la sécurité de la baignade est une affaire de famille

par Jeoffrey Dehez, Chargé de recherche en économie des loisirs et environnement, Inrae

Bruno Castelle, Directeur de Recherche CNRS, Université de Bordeaux

Sandrine Lyser, Ingénieure d’études en statistique, Inrae