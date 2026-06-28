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Clean beauty : comment une notion aussi floue est-elle devenue incontournable ?

par Véronique Sadtler, Professeure, Université de Lorraine
« Naturel », « sans sulfate », « sans paraben », comment la « clean beauty » est-elle devenue en quelques années un argument majeur de l’industrie cosmétique ?La Conversation


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