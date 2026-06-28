Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Robin des Bois était bien plus violent que la légende ne le raconte

par Alex Brown, Associate Professor of Medieval History, Durham University
Robin des Bois est devenu le hors-la-loi le plus célèbre de l'histoire. Pourtant, les récits médiévaux décrivent un personnage bien plus violent que celui de la légende, tandis que d'autres bandits, aujourd'hui oubliés, ont inspiré nombre de ses aventures.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Affaire Lyhanna : un ministre n’est-il pas responsable des fautes de son administration ?
~ Lutte contre les noyades : la sécurité de la baignade est une affaire de famille
~ Clean beauty : comment une notion aussi floue est-elle devenue incontournable ?
~ Comment une dent de chèvre éclaire enfin les secrets de l'élevage dans la Grèce antique
~ Quelles mesures sont les plus efficaces contre la dermatose nodulaire ? Ce que disent les modèles épidémiologiques
~ Derrière la mignonnerie du panda, une diplomatie d’influence chinoise de l’émotion en ligne
~ Chercheuse, mère et précaire : une équation impossible
~ « Disclosure Day » : pourquoi la (potentielle) découverte d’une vie extraterrestre ne sera pas un blockbuster hollywoodien
~ Pourquoi la négation à la sauce IA – « Ce n’est pas X, c’est Y » – est à la fois agaçante et inefficace
~ Comment Grenoble pourrait tirer parti des JO 2030 sans être une ville hôte
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter