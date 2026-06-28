Quelles mesures sont les plus efficaces contre la dermatose nodulaire ? Ce que disent les modèles épidémiologiques

par Clara Delecroix, Epidémiologiste spécialisée dans la modélisation mathématique des maladies infectieuses, Inrae

Gaël Beaunée, Chercheur en épidémiologie spécialisé dans la modélisation mathématique des maladies infectieuses, Inrae

Stéphane Bertagnoli, Professeur spécialisé en pathologie infectieuse-virologie à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse - UMR INRAE-ENVT 1225 IHAP, École Nationale Vétérinaire de Toulouse

Timothée Vergne, Épidémiologiste et maitre de conférences en santé publique vétérinaire à l'école Nationale Vétérinaire de Toulouse, UMR ENVT-INRAE « Interactions Hôtes-agents pathogènes », Inrae