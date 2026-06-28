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Observatoire des droits humains

Quelles mesures sont les plus efficaces contre la dermatose nodulaire ? Ce que disent les modèles épidémiologiques

par Clara Delecroix, Epidémiologiste spécialisée dans la modélisation mathématique des maladies infectieuses, Inrae
Gaël Beaunée, Chercheur en épidémiologie spécialisé dans la modélisation mathématique des maladies infectieuses, Inrae
Stéphane Bertagnoli, Professeur spécialisé en pathologie infectieuse-virologie à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse - UMR INRAE-ENVT 1225 IHAP, École Nationale Vétérinaire de Toulouse
Timothée Vergne, Épidémiologiste et maitre de conférences en santé publique vétérinaire à l'école Nationale Vétérinaire de Toulouse, UMR ENVT-INRAE « Interactions Hôtes-agents pathogènes », Inrae
Pour faire face à la DNC, les autorités ont misé sur la vaccination d’urgence et l’abattage total des cheptels touchés. Aurait-on pu gérer différemment cette épizootie ?La Conversation


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