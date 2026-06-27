Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment Grenoble pourrait tirer parti des JO 2030 sans être une ville hôte

par Michel Polski, Professeur de Marketing, GEM
La « capitale des Alpes françaises » n’a-t-elle pas d’autres cartes à jouer que la construction de nouvelles infrastructures ? Au final, ne sera-t-elle pas la grande gagnante des villes françaises ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi la négation à la sauce IA – « Ce n’est pas X, c’est Y » – est à la fois agaçante et inefficace
~ Pourquoi le CO₂ des vols influence si peu nos choix (et comment y remédier)
~ Autour des bois, quelques arbres peuvent faire une grande différence pour la biodiversité
~ États-Unis : l’ONU réclame des enquêtes sur la hausse des décès de migrants en détention
~ La consommation mondiale de drogues atteint un niveau record
~ En RDC, la paix sur le papier, la guerre sur le terrain
~ États-Unis. Quatre mois après la terrible frappe aérienne sur l’école de Minab, l’établissement des responsabilités se fait attendre
~ Russie. Les autorités continuent de réprimer la dissidence en infligeant une lourde peine de prison à l’opposant politique Maxime Krouglov
~ Appolonia : l'histoire d'un royaume africain qui a résisté à la traite transatlantique des esclaves
~ Se sentir exclu pousse les ados vers la mentalité complotiste
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter