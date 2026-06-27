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Observatoire des droits humains

Pourquoi le CO₂ des vols influence si peu nos choix (et comment y remédier)

par Benjamin Boeuf, Professeur en marketing, IESEG School of Management et LEM-CNRS 9221, IÉSEG School of Management
Céline Flipo, Assistant Professor, Human Resources Management, IÉSEG School of Management
Si les consommateurs ne tiennent pas tant compte de l’impact en CO₂ des vols, c’est peut-être une question de forme. La manière dont une information est présentée a une influence sur les comportements.La Conversation


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