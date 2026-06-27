À El Obeid, le spectre d’un massacre plane sur la ville assiégée

Alors que la guerre au Soudan dure depuis plus de trois ans, l’ONU tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme face au risque d’une escalade majeure autour d’El Obeid, capitale du Kordofan du Nord. Une offensive d’envergure contre cette ville stratégique pourrait exposer des centaines de milliers de civils à des violences massives, provoquer de nouveaux déplacements forcés et aggraver une crise humanitaire déjà qualifiée de plus grande au monde.



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